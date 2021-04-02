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( ARTVİN ) Artvin Valisi Doruk: "Yangınlar farklı nedenlerden ortaya çıkıyor, üzerinde çalışıyoruz" ARTVİN



- Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ortaköy köyünde dün akşam çıkan yangının ardından bugün köye gelerek incelemelerde bulundu. Kentte son yıllarda artan yangın felaketlerinin farklı nedenlerden kaynaklandığını ifade eden Yılmaz, “Üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün gece bir evde çıkan yangın kısa sürede diğer evlere sıçraması sonucu 11 ev kullanılamaz hale geldi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk yangın bölgesinde incelemelerde bulunurken, gazetecilere de açıklamalarda bulundu. Vali Yılmaz Doruk, “Merkeze bağlı Ortaköy Köyünün Soylu mahallesi burası. Dün akşam ağır bir yangın geçirdik. Şükür yayılmadan önledik ama yine burada 4 binamız, 11 tane de ahır ve samanlıklarımız yandı. Şükür bir can kaybımız olmadı. Yaralanmamız olmadı. Hayvan telefi olmadı. Maddi kayıplarımız oldu onları da gidermeye çalışıyoruz. AFAD Başkanlığımız koordinesinde Çevre Şehircilik, Defterdarlık ve diğer kurumlar hasar zarar tespitini yaptılar. Vatandaşımızın yanındayız. Her türlü sıkıntılarını adım adım gideriyoruz” dedi.

Bir gazetecinin son dönemlerde Artvin’de benzer yangınların yaşanmasının nedenin ne olduğu yönündeki sorusu üzerine Vali Doruk, bu yangınların farklı nedenlerle ortaya çıktığının ifade ederek, “ Bazen ev içindeki ocak, bazen elektrik sebepli yangınlar olabiliyor. Üzerinde çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.



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