ARTVİN - Soylu: '(Dereiçi köyündeki yangın) Karşı karşıya kalınan mağduriyeti gidermek bizim görevimizdir'
ARTVİN - Soylu: "(Dereiçi köyündeki yangın) Karşı karşıya kalınan mağduriyeti gidermek bizim görevimizdir" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Dereiçi köyüne gelmesi - İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasıARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu (1)İçişleri Bakanı Soylu: "Buradaki karşı karşıya kalınan mağduriyeti gidermek bizim görevimizdir"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım