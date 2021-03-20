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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ARTVİN - Sarp Sınır Kapısı'nda 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu ele geçirildi

ARTVİN - Sarp Sınır Kapısı'nda 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu ele geçirildi

- Sarp Sınır Kapısı’nda ele geçirilen kaçak tohumlarSarp Sınır Kapısı'nda 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu ele geçirildiARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste gümrük işlemi yapılmamış 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu bulundu.Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen Rus uyruklu R.R'nin kullandığı minibüste X - Ray taraması yapıldı.Farklı noktalarda şüpheli yoğunluk tespit edilen minibüs, arama hangarına sevk edildi.Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, aracın değişik yerlerine gizlenmiş 1289 pakette 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu ele geçirildi.Minibüs ve tohumlara el koyulurken sürücü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaçak İstihbarat Muhalefet 

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