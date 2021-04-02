Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar gözyaşları içinde evlerinin yanmasını izledi

Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar gözyaşları içinde evlerinin yanmasını izledi

Evleri yanan vatandaşların gözyaşlarından detaylar

Samanlık Sizce Hayvan Yangına Müdahale Trol 

-Yangın anından görüntüler
-Detaylar
-Vatandaşların Kovalarla yangına müdahale ettiği görüntüler
-Ekiplerin söndürme çalışası
-Röportajlar

( ARTVİN )- Çaresizce evlerinin yanmalarını izlediler- Yangında evi yanan Bircan Sağlam: “Bahçede oturup evimizin yanmasını izledik” ARTVİN

- Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangında 4 ev yanarak kül oldu. Evi yanan vatandaşlar büyük üzüntü ve duygu dolu anlar yaşarken, yangında evi yanan Bircan Sağlam isimli kadın, evinin yanmasını bahçede oturup izlemekten başka ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 4 ev ile samanlık ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangında İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması sürerken, yangında evi yanan köylülerden Bircan Sağlam, “Evde oturuyorduk, sesler duyduk. Dışarı çıktık ev yanmaya başlamış. Bayağı alev almış biz evde oturuyorken, sonra bizi çıkarttılar. İlk suyla kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştılar. Biz evden çıkınca zaten alevler her yeri sardı. Bahçede oturup evimizin yanmasını izledik. Herkes bağırıyor yangın var herkes evlerinden çıksın diye, daha sonra ahırdaki inekleri, tavukları hayvanları çıkarttılar. İnsanlar güvenli noktaya çekildi, daha sonra ekipler geldi yangına müdahale etti” dedi.
Yangın sonrası köyde yaşayan vatandaşlar ekiplere yardım ederek yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla su doldurarak yangını söndürmeye çalıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement