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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Artvin’de ormanlık alanda bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı

Artvin’de ormanlık alanda bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı

tedavi görüntüsü

( ARTVİN ) - ARTVİN

İlk Müdahale Bild Ormanlı 


- Artvin’de ormanlık alanda yaralı olarak bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tedavi altına alındı. Artvin’in Hopa ilçesi Yukarı Sundura mahallesinde Muharrem Topaloğlu isimli bir vatandaş ormanlık alanda yaralı halde bulduğu karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Yol kenarında bulunan ve düştüğü tahmin edilen 3 yaşındaki dişi karacanın sırtından ve bacaklarından yaralar olduğu fark duyarlı vatandaş Muharrem Topaloğlu, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak konuyu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı karacaya ilk müdahalesinin ardından tedavisi için veteriner hekime teslim etti. Durumun iyi olduğu öğrenilen karaca tedavisinin ardından, Fındıklı Üst Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek ifade edildi. (AG-ÖS-Y)
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