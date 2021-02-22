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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Artvin’de olumsuz hava koşullarına rağmen Covid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

- Artvin’de olumsuz hava koşullarına rağmen Covid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

Sağlık çalışanları tarafından çekilmiş cep telefonu görüntüsü

( ARTVİN ) ARTVİN

Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 


- Artvin’de kar yağışına rağmen, randevu alan 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor. Korona virüs ile mücadele çerçevesinde sağlık ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen aşı çalışmalarına büyük bir özveri ile devam ediyor. Artvin’in Yusufeli ilçelerinde etkili olan kar yağışına rağmen İlçe Devlet Hastanesinde görevli Dr. Feyza Yegin ve ekibi Yüncüler Köyünde bulunan 65 yaş üstü 110 vatandaşına aşılarını tamamladılar. MHRS'den randevu alan 65 yaş ve üstü vatandaşların adreslerine kar yağışı altında giden ekipler zorluklara rağmen korona virüsle mücadelelerini sürdürüyor. (AG-EK
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