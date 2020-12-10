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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi

Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi

İşçinin köpeğin üzerini temizlemesi detay

Sosyal Medya Sokak Köpeği Temizlik İşçisi Yağışlı Hava Yağmurdan Sonra 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy'de temizlik işçisi yağan yağmurdan sonra ıslanan sokak köpeğini, elindeki fırçası ile temizledi. Temizlik işçisinin davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı. Arnavutköy Cumhuriyet Meydanında görevli olan Arnavutköy Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik işçisi, yağışlı havanın ardından ıslanan sokak köpeğini elindeki fırçayla temizledi. Temizlik işçisinin sokak köpeğini temizlediği anlar meydanda bulunan bir esnaf tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada izleyenlerin yürekleri ısındı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
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