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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy'de yeşil alana dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi - Göz göre göre şehrin ortasına kaçak hafriyat döktüler, yeşil alanlar adeta yok oldu - Kaçak döküm sahası havadan görüntülendi

Arnavutköy'de yeşil alana dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi - Göz göre göre şehrin ortasına kaçak hafriyat döktüler, yeşil alanlar adeta yok oldu - Kaçak döküm sahası havadan görüntülendi

-Hafriyat dökülen alan (Drone - Aktüel)

Kaçak Ormanlı Hafriyat Kamyonu 

--Ormanlık alan ile döküm alanı ( Drone - Aktüel)

( İSTANBUL ) Arnavutköy'de yeşil alana dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi- Göz göre göre şehrin ortasına kaçak hafriyat döktüler, yeşil alanlar adeta yok oldu- Kaçak döküm sahası havadan görüntülendi İSTANBUL

- Arnavutköy’de ormanlık araziye dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi. Dökümün yapıldığı ormanlık alanda adeta yeşil alanlar katledilmiş tonlarca hafriyat kaçak olarak alana yıkılmış durumda. Arnavutköy Ömerli Mahallesinde hafriyat kamyonu şoförleri döküm sahasında oluşan sıradan ve döküm parasından kaçmak için kendilerine adeta kaçak döküm sahası oluşturdu. Mahallenin ormanlık alana kalan kısmına özellikle gece saatlerinde kaçak olarak hafriyat döken kamyonlar nedeniyle alanda tonlarca kaçak hafriyat birikmiş durumda. Havadan Görüntülendi Kaçak hafriyat dökümü yapılan alan havadan görüntülendi. Görüntülerde maloz, çöp ve hurdalık eşyaların ormanlık alandaki yere döküldüğü görüldü.
Tonlarca kiloluk hafriyatın döküldüğü kaçak döküm sahası işte böyle görüntülendi.
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