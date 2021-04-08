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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy'de şüphe üzerine durdurulan kadınlar telefon hırsızı çıktı: 2 kadının hırsızlık anları kamerada

Arnavutköy'de şüphe üzerine durdurulan kadınlar telefon hırsızı çıktı: 2 kadının hırsızlık anları kamerada

Şüphelilerin 2019’da gerçekleştirdiği telefon hırsızlığının güvenlik kamera görüntüleri

Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu Kadın Hırsız Polis Ekipleri 

-Arşiv-

( İSTANBUL )- 2 kadın hırsızdan 1'i girdikleri dükkanda çalışanı oyalarken, diğeri ise yanındaki çocuğu da kullanarak tezgahta bulunan cep telefonlarını çaldı İSTANBUL

- Arnavutköy’de şüphe üzerine durdurulan kadınların ‘hırsızlık’ suçundan arandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önce yanlarındaki bir çocukla karıştıkları cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde devriye görevi yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, dün şüphe üzerine Ç.M. ve C.M. adlı 2 kadını durdurdu. Tedirgin davranışlarda bulunan kadınlar ile ilgili Genel Bilgi Tarama Sisteminden şahıslarla ilgili sorgu yapan polis, şüphelilerin geçmişte karıştıkları hırsızlık olayından dolayı arandıklarını tespit etti. Zanlıların, 2 yıl önce Arnavutköy’e bağlı Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir telefon bayisinden gerçekleştirilen cep telefonu hırsızlığının da failleri oldukları belirlendi. Şubat 2019’da gerçekleştirilen hırsızlık olayı, işyerindeki güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı Bir çocukla birlikte dükkana giren giren iki kadın hırsızdan biri çalışanı oyalarken, diğeri ise işe koyuluyor. Yanındaki çocuğu da kullanarak, fırsatını bulduğunda tezgahta bulanan cep telefonlarını kıyafetine saklayan kadın hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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