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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim noktaları kuruldu

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim noktaları kuruldu

Uygulama noktasından görüntüler

Hafta Sonu Toplantı Gesi Kabine Toplantısı 

-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte, geçtiğimiz haftalarda yoğunluk ve kural ihlalleri sık olan Arnavutköy’de sıkı denetim noktaları kuruldu. İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz haftalarda Cumartesi kaldırılarak sadece Pazar günü uygulanmaya başlanmıştı. Kısıtlamanın kaldırılması ile birlikte Arnavutköy’de vatandaşların yoğun olduğu noktalar artmış ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın tekrar başlayacağını duyurmuştu. 56 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı.
Kısıtlamadaki ihlallerin önüne geçmek için Arnavutköy’de sıkı denetimlerde bulunmak için uygulama noktaları kuruldu. Uygulama noktalarına giren vatandaşlara Polis ve Gece Kartalları tarafından teker teker izin belgesi olup olmadığı soruldu. İzin belgesi olan vatandaşlara geçiş izni verilirken geçiş izni olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
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