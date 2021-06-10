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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy’de inşaata malzeme taşıyan halat koptu: 1 işçi yaralandı

Arnavutköy’de inşaata malzeme taşıyan halat koptu: 1 işçi yaralandı

- İşçiye müdahale anı

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri 

- -Ambulans ve polis ekipleri
- -Kafasına düşen odun parçası
- -Kopan halat sistemi
- -Diğer ve Genel Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy’de bir inşaatın yüksek katlarına malzeme çıkartmakta kullanılan halat koptu, halatın altında kalan 1 işçi kafasına düşen odun parçasıyla yaralandı. Olay, dün saat 14.00 da Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan işçiler inşaatın üst katına malzeme çıkartmak için bir ip sistemi kurdu. Malzemeler yukarıya çekildiği esnada halat koptu ve bağlanan odunlar inşaatın girişinde bulunan işçinin başına düştü. Başına odun düşen işçiye ilk müdahale beraber çalıştığı arkadaşları tarafından yapıldı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı işçi Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (BT-HK-ZA-
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