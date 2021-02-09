Arnavutköy’de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu

-Tehlikeli camın sökülmesi

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL )- Fırtınada uçuşan balkon camlarına itfaiye müdahale etti İSTANBUL



- Akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini arttıran fırtına nedeniyle bir çok noktada çatı uçmaları meydana geldi. Arnavutköy’de ise bir sitede bulunan dairenin balkon camları raylarından çıkıp uçmaya başlayınca yardıma itfaiye koştu. Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir sitede bulunan dairenin balkon camları fırtınanın etkisiyle raylarından çıkarak boşluğa düştü. Tehlikeli şekilde savrulan balkon camlarını kendi imkanları ile tutmaya çalışan daire sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye çıkarak balkon tehlike saçan balkon camlarını teker teker yerinden söktü. Ekiplerin müdahalesi üzerine tehlikeli balkon camları herhangi bir faciaya neden olmadan söküldü.



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