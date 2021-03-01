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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de deri fabrikasında yağ kazanı patladı: 3 yaralı

Arnavutköy’de deri fabrikasında yağ kazanı patladı: 3 yaralı

Vatandaşlar detay

Fabrika Hastane 

-Patlama alanı detay
-İtfaiye ekipleri detay

( İSTANBUL - 2) İSTANBUL

- -Arnavutköy Hadımköy'de bir deri fabrikasında yağ kazanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olay, Hadımköy Ürgüplü Caddesi üzerinde bulunan bir deri fabrikasında sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; fabrikada işçilerin çalışma yaptığı sırada yağ kazanının birisinde patlama meydana geldi. Patlamada kazana yakın olan 3 işçi yaralandı. Yaralılar için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise patlamanın yaşandığı alanda önlem alarak işçilerin dışarı tahliyesini sağladı. Alınan önlemlerin ardından fabrikada normale dönülürken 3 işçi tedavilerinin yapılması için hastanelere kaldırıldı. Patlamanın nedenine ilişkin çalışmalar ise devam ediyor. (EG-
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