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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Arkadaşlarını öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sarıp araca böyle yüklediler

Arkadaşlarını öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sarıp araca böyle yüklediler

Güvenlik kameralarına yansıyan arabaya ceset taşıma anı

Jandarma Akalan Kamera Ormanlı Cinayet 

-Yakalanan zanlıların emniyete götürülüşü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’da 20 gün önce arkadaşlarını öldürdükten sonra otomobille Edirne’de ormanlık alana bırakan Pakistanlı katil zanlıları yakalandı. Zanlıların, cesedi battaniyeye sarılı şekilde evden çıkararak otomobile taşıdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre korkunç cinayet 4 Aralık’ta Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu S.A. adlı erkek şahıs, yine Pakistan uyruklu İ.A. ve İ.B. isimli iki arkadaşı tarafından bilinmeyen bir nedenle öldürüldü. Cinayetin ardından öldürdükleri S.A.’nın cesedini battaniyeye saran katil zanlıları, maktulü bir otomobile koyarak Edirne’ye götürdü. Burada cesedi ormanlık alana bırakan 2 şüpheli, kayıplara karıştı. Cinayeti ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zanlıların izini bulmak için çalışmalarını çevredeki güvenlik kamera görüntülerine yoğunlaştırdı. Emniyet ekipleri faillere ulaşmaya çalışırken Edirne İl Jandarma birimleri de 19 Aralık’ta ormanlık akanda yol kenarına bırakılmış Pakistan uyruklu bir kişiye ait ceset buldu. Polis ile jandarmanın yürüttüğü soruşturmada, cesedin 4 Aralık’ta Bayrampaşa’da arkadaşları tarafından öldürülen Pakistan vatandaşı S.A.’ya ait olduğu anlaşıldı. Çalışmalarını bu yönde derinleştiren emniyet ekipleri, Pakistanlı katil zanlıları; İ.A. ve İ.B.’yi cinayetin işlendiği mahalledeki bir başka adreste önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü belirtilirken, faillerin Urduca’nın dışında bir başka lisan bilmedikleri için Urduca bilen bir tercüman görevlendirildiği öğrenildi. Şüphelilerin, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan 20 gün önce arkadaşlarını öldürdükten sonra otomobille Edirne’de ormanlık alana bırakan Pakistanlı katil zanlılarının, cesedi battaniyeye sarılı şekilde evden çıkardıkları ve hafif ticari otomobile taşıdığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
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