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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Arkadaşıyla yarış yaparken kaza yaptı, parçalanan motosikletini bırakıp kayıplara karıştı

Arkadaşıyla yarış yaparken kaza yaptı, parçalanan motosikletini bırakıp kayıplara karıştı

KAZA YERİNDEN MOTOSİKLET VE HALK OTOBÜSÜN GÖRÜNTÜSÜ

Yarış Hastane Halk Otobüsü Irak Motosiklet Sürücüsü 

-POLİS GÖRÜNTÜ
-POLİS İNCELEME
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin yarışı kazayla sonlandı. Kazaya karışan sürücü, parçalara ayrılan motosikleti bırakıp yarış yaptığı arkadaşının motosikletine binip kayıplara karıştı. Kazada halk otobüsünün içinde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza Hamide Mahallesi Gündoğdu Sokak ile Yeşil Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Murat B. idaresindeki halk otobüsü kendi yolunda gittiği sırada, Gündoğdu Sokak'ta bir arkadaşıyla yarış yapan plakasız motosiklet sürücüsü, halk otobüsünün ön tarafına vurarak devrildi. Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Genç sürücü daha sonra yarış yaptığı arkadaşının motosikletine binerek kayıplara karıştı. Kazada halk otobüsünde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri hurdaya dönen motosikleti otoparka çektirdi. Polis ekipleri şimdi her yerde kazaya karışan genci arıyor.
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