-Depremin hasar verdiği yerlerden görüntüler



( SAN JUAN ) - Arjantin’de 6,4’lük deprem: Tsunami uyarısı yapılmadı- Deprem Şili’de de hissedildi SAN JUAN



- Güney Amerika ülkesi Arjantin’de 6,4 şiddetinde deprem meydana gelirken, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Arjantin’in San Juan eyaletinde yerel saatle 02.46'da 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünü, San Juan’a bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısı olarak bildirdi. Arjantin medyasına yansıyan haberlere göre, başkent Buenos Aires’in birçok bölgesinde ve Şili'de de hissedilen deprem, özellikle yoksul kesimin yaşadığı yerlerde küçük çapta maddi hasara yol açtı. Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmadı.



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