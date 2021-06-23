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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural'dan 'kuraklık' açıklaması

Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural'dan 'kuraklık' açıklaması

Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural'dan "kuraklık" açıklaması - Otlaklardaki hayvanlardan görüntü - Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural'ın konuşması Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural'dan "kuraklık" açıklamasıARDAHAN (AA) - Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, "Yağışlar olmazsa ekili arazilerden de ümidimizi keseceğiz. Bunun böyle devam etmesi halinde 20 gün sonra hayvanları tarlalarda otlatmamız gerekecek." dedi.
Sural, Ardahan ve merkeze bağlı Yaylacık köyü arasındaki meralarda inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklığın bu yıl çiftçilere ve besicilere zarar verdiğini söyledi.

Meralarda sadece 20 günlük ot kaldığını ifade eden Sural, şunları kaydetti:"İlimizde 450 bin büyükbaş ve 150 bin küçükbaş hayvan mevcut. Bunlar ortalama 2 ton kuru yem ile bahara çıkıyor. Bu da 900 bin ton demektir. Bunun yaklaşık 300 bin tonunu ekili arazilerimizden temin ederken, geri kalanını da meralardan temin ediyoruz. Bu yıl görüldüğü gibi meralar tamamen kurumuş. Yağışlar olmazsa ekili arazilerden de ümidimizi keseceğiz. Bunun böyle devam etmesi halinde 20 gün sonra hayvanları tarlalarda otlatmamız gerekecek. Daha da önemlisi, bu kuraklıktan dolayı hayvanlarımız başta şap olmak üzere birçok hastalık ile karşı karşıya kalacak."Sural, kuraklık karşısında yetkililerin tedbir almasını istedi.

Hastalık Hayvan 

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