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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı

Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı

Üniversite yerleşkesinden görüntü

Öğretim Görevlisi Disiplin Kurulu Cinsel Taciz Yüksek Lisans Kız Öğrenciler 

-detaylar
-resmi yazının fotoğrafı
-hocanın fotoğrafı

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Ardahan Üniversitesi'de (ARÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisini görevinden uzaklaştırdı.YÖK, Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.YÖK disiplin kurulunca suçlu bulunan A.B., "kamu görevinden çıkarma" kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.Lisans ve yüksek lisansını ARÜ'de tamamlamıştıA.B., Ardahan Üniversitesi'nde lisansının yanı sıra, yüksek lisansını da tamamlayarak aynı üniversitede göreve başlamıştı.
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