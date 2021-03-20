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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ardahan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

Ardahan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

- Karla kaplanan şehir merkezi - Karla kaplanan araçlar - Araçlarınyolda ilerleyişi - Belediye ekiplerinin kar küreme çalışmasıKars ve KARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan 'da etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü. Ardahan 'da sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri de yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar nedeniyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.

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