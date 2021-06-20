Arazi sulama kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi

-Mustafa Gök'ün fotoğrafı

-Halil Gök'ün fotoğrafı

-Kavas Gök'ün fotoğrafı

-Reşat Gülek'in fotoğrafı



( ŞANLIURFA -EK-FOTO) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında arazi sulama nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 4’e yükseldi.Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Akören Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama suyu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Halil ve Kavas Gök hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.Ölü sayısı 4'e yükseldiYaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Gök ve Reşat Gülek de tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Kavga nedeniyle kırsal mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, hastanelerde ise polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.8 kişi gözaltına alındıJandarma ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 8 kişi gözaltına alındı.Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

