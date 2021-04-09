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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ayağını kıran şahıs tutuklandı

Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ayağını kıran şahıs tutuklandı

Tutuklanan 19 yaşındaki S.C.A adliyeden çıkışı

Cinsel İstismar Polis Memuru Yakalama Kararı Arbede Polis Ekipleri 

-Polislerin arasında yürümesi
-Polis aracına binmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da mahkemece aranan bir kişi GBT kontrolünde kendisini yakalayan polis ekiplerine direnip mukavemette bulunarak bir polisin ayağının kırılmasına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağıl Güven Timleri sokak üzerinde karşılaştıkları 19 yaşındaki S.C.A.'ya şüphe üzerine GBT kontrolü yaptılar. Bu sırada Çocuk Mahkemesi tarafından 'cinsel istismar' suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen S.C.A. polislere direnip mukavemette bulunarak kaçmak istedi. Bu sırada çıkan arbede sırasında bir polisin ayağı kırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken, S.C.A. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan S.C.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 'Memura mukavemette bulunup ayağının kırılmasına sebep olan' S.C.A., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.C.A. tutuklandı. Ancak, Çocuk Mahkemesi tarafından 'cinsel istismar' suçundan ifadesi olduğu için S.C.A. bu mahkemeye de çıkartılarak ifadesi alındı. Çocuk Mahkemesi S.C.A.'nın ifadesini aldıktan sonra serbest bırakılmasına karar verdi. Hakkında arama kararı veren mahkemece serbest kalması üzerine S.C.A., "Mahkeme beni serbest bıraktı. Keşke mahkemeye ifadeye gitseydim. Bu olaylar başıma gelmez, tutuklanmazdım" dedi.
S.C.A. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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