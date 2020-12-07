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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı

Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı

OLAY YERİNDEN DETAY

Polis Para Cezası Gesi Polis Ekipleri Trol 

-EKİPLERDEN DETAY
-ZANLIDAN DETAY

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına giderek adres soran genç, 2 farklı suçtan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokağa Çıkma Kısıtlaması sebebiyle Darmstad Caddesi’nde uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelen Emirhan K.(20) polis ekiplerine adres sordu. Polis ekiplerinin Emirhan K.’ya izin belgesi sorması üzerine izin kağıdı olmadığı belirlendi. Emirhan K.’nın GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolü yapan polis ekipleri, ‘’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’’ ve ‘’Konut Dokunulmazlığı İhlal Etmek’’ suçlarından arandığını tespit etti. Ayrıca ‘’Sokağa Çıkma Yasağına Uymamak’’ suçundan 3 bin 186 lira para cezası uygulanan Emirhan K., gözaltına alındı. Emirhan K.’nın geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktığı belirtildi.
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