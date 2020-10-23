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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Araç ve motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı

Araç ve motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı

Hırsızların araçları çalma anı

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

-Çalıntı araçların seyir halindeki görüntüleri
-Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye çıkarılma anları

( GAZİANTEP ) Araç ve motosiklet çalan 4 zanlı tutuklandı GAZİANTEP

- Gaziantep'te otomobil, otobüs ve motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 araç ve 10 motosiklet çalan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 31 şüpheliyi düzenledikleri baskınlarla yakaladı. Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bulunan motosiklet ve araçlar ise sahiplerine teslim edilirken güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin çaldıkları motosiklet ve araçlarla trafikte seyir halindeki anları yer alıyor.
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