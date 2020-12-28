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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ara yoldan çıkan otomobili son anda gördü, yaptığı manevra kazadan kurtaramadı... Kaza anı güvenlik kamerasında

Ara yoldan çıkan otomobili son anda gördü, yaptığı manevra kazadan kurtaramadı... Kaza anı güvenlik kamerasında

- Görüntü Motosiklet ve otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerası

( BURSA )- Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı BURSA

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa'da ana yolda ilerleyen motosiklet ara yoldan aniden çıkan otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü havaya uçarken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, dün akşam meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yol üzerinde seyreden motosiklet, ara yoldan çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ise ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi .Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (HG-MŞ)
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