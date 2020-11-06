Apartmanlarının yıkımın çaresizce gözyaşları içerisinde izlediler, tek tesellileri Türk bayrağı oldu

-yıkım öncesinden evden detay

-evlerdeki kedi kapanlarının itfaiye ekiplerince toplanması

-bayrakların alınması

-bayrakları teslim alan apartman sakini Zafer Dilekmen ile röp.

-apartmanın yıkımı



( İZMİR -DRONE)- Önce kediler kurtarıldı, sonra bayraklar alındı ve yıkım başladı İZMİR



- İzmir’de 31 Ekim meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde ağır hasar gören Egemen apartmanında bulunan kediler çıkarıldı, Türk bayraklarıyla donatılan apartmandaki bayraklar teker teker toplandı ve yıkım başladı.

Apartman sakinleri çaresiz bir şekilde gözyaşları içerisinde apartmanın yıkımını izledi.İzmir’deki depremde yıkılan apartmanların arama kurtarma çalışmalarının bitmesi ardından enkaz kaldırma çalışmaları da sona erince, ağır hasarlı binalar yıkılmaya başladı.

Bornova ilçesi Manavkuyu Mahallesi 249/2 sokakta bulunan Egemen apartmanının yıkımına başlandı.Kediler kurtarıldıApartmanda kedileri olan vatandaşlar için itfaiye ekipleri asansörlü itfaiye araçlarıyla o evler kapan yerleştirdi. Yaklaşık 4 saat boyunca yıkım çalışması durdurularak içerdeki kediler çıkarılmaya çalışıldı. Yaklaşık 9 kedi apartmandan çıkarıldı.Önce Türk bayrakları alındı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Egemen apartmanı bayraklarla süslenmişti. Balkonlarda asılı olan 7 Türk bayrağı ve apartmanın çatısından aşağı sarkıtılan dev Türk bayrağı da İtfaiye ekipleri ve iş makineleri ile teker teker alındı. Yaklaşık 1 saate toplanan Türk bayraklarının ardından Egemen apartmanının yıkımına başlandı.Aparman sakinlerinden Zafer Dilekmen polis ekipleri tarafından Türk bayrakları teslim edildi. Bayrakları öpüp alnına koyan Dilekmen Önce bayrağımız diyerek “Öncelikle bayrakları almalarını istedim zaten evlerimiz yıkıldı. Bari bayraklarımızın kurtaralım dedi.

Öncelikle bayrakları aldılar, şimdi de evlerimiz yıkılıyor. 29 Ekim'de bayrak asmıştık bu büyük Bayrakta 2 apartman arasındaydı önce bunu aldık. Sonra bütün bayrakları topladık şimdi de evimiz yıkılıyor” dedi.

Gözyaşları içerisinde evlerinin yıkımını izledilerEvlerin yıkımına başlandığından apartman sakinleri gözyaşlarını tutamadı. Çaresiz bir şekilde evlerinin yıkıldığını izleyen vatandaşlar bir birlerini teselli etmeye çalıştı. Yıkım anları ise havadan drone ile görüntülendi.



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