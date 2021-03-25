Apartmanın deposundan çalınan demir kapı ekipleri harekete geçirdi

--Depodan görüntü

--Komşunun konuşması

--Ekiplerin olay yerinden ayrılışı



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın merkeze bağlı Terakki Mahallesi'nde bir binanın deposundan kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınan demir kapı için ekipler harekete geçti. Olay akşam saatlerinden Terakki Mahallesi'nde bulunan bir binanın deposunda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler deponun etrafının açık olmasını fırsat bilerek içeride bulanan demir kapıyı çaldı. Apartman sakinleri hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri demir kapıyı çalan kişiler için arama çalışması yaptı. Ancak yapılan araştırma sonucunda kapıyı çalan kişilere rastlanamadı. Ekipler apartman sakinlerine deponun etrafını kapatmaları konusunda uyarılarda bulundu. (ECB-OA



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