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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Antik kentte hediyelik eşya satışında kadınların kavgası karakolda bitti

Antik kentte hediyelik eşya satışında kadınların kavgası karakolda bitti

Kadınların kavga etmesi

Kamera Hediyelik Eşya Cep Telefonu Polis Ekipleri Irak 

-Polisin müdahale etmesi
-Yere saçılan eşyalar
-Görüntüyü çeken kişinin turistleri kamera ile göstermesi
-Rezil olduk dediği anlar

( ANTALYA )- Gözaltına alınan 4 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı- Görüntüleri çeken kişi, turistleri gösterip ‘rezil olduk’ dedi ANTALYA

- Antalya Perge Antik Kenti’nde kadın satıcılar arasında yaşanan yer tartışması, karakolda son buldu. Turistlerin gözü önünde gerçekleşen kavgada görüntüleri cep telefonuyla kaydeden bir kişinin ‘rezil olduk’ sözleri de görüntülere yansıdı. Olay, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’nde yaşandı. Bölgede hediyelik eşya ve el işi ürünleri satan kadınlar arasında çıkan yer tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, hediyelik eşya satan kadınları güçlükle sakinleştirirken sinirlenen bir kadının eşyaları dağıtma anı ve polisin müdahale etmeye çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Birçok ürünün etrafa saçıldığı kavgada kadınlar güçlükle sakinleştirildi. Kadınlar, görüntüleri cep telefonuyla kaydeden kişiye de tepki gösterdi. Şoför olduğunu belirten kişinin, kavgaya yakın bir bölgede bekleyen turistleri göstererek ‘Rezil olduk’ sözleri de görüntülere yansıdı. Olay sonrası kavgaya karışan 4 kadın gözaltına alınırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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