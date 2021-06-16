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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalyaspor Stadyumu’ndan çıkan dumanlar itfaiye ve polisi alarma geçirdi

Antalyaspor Stadyumu’ndan çıkan dumanlar itfaiye ve polisi alarma geçirdi

İtfaiye ekiplerinden detay

Polis Bild Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekipleri ve polisin stadyuma girmesi
-Hafif çıkan dumanlar detay
-Stadyumu izleyen vatandaşlar detay
-itfaiye ve polis ekiplerinin normale dönmesi

( ANTALYA )- Dumanların stadın altındaki bir restorana ait baca kaynaklı olduğu ortaya çıktı ANTALYA

- Antalya’da Antalyaspor stadyumundan çıkan dumanlar, itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Yangın ihbarına gelen ekipler, çıkan dumanın stadın altındaki bir restorana ait bacadan kaynaklı olduğunu tespit etti. Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’ndeki Antalyaspor Stadyumu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, stadın üst kısmından dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede stadyuma gelen itfaiye ekipleri, içeride yaptıkları incelemede dumanların stadın altında bulunan bir restorana ait bacadan kaynaklı olduğunu tespit etti. Dumanlar ilerleyen dakikalarda yok olurken, ekipler ise olay yerinden ayrıldı.
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