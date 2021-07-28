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ANTALYA - Yol kenarında alev alan araçtan çıkan kıvılcımlar makilik alanda yangına neden oldu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Yol kenarında alev alan araçtan çıkan kıvılcımlar makilik alanda yangına neden oldu

ANTALYA - Yol kenarında alev alan araçtan çıkan kıvılcımlar makilik alanda yangına neden oldu

- Yanan araçtan görüntüler - Arazi yangınından görüntüler Antalya 'da yol kenarında alev alan araçtan çıkan kıvılcımlar makilik alanda yangına neden olduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde yol kenarında alev alan kamyondan sıçrayan kıvılcımlar, makilik alanda yangına yol açtı.Serik Belediyesine ait 07 YAA 16 plakalı kamyon arızalanınca D - 400 kara yolu Dikmen Kavşağı mevkisinde yol kenarına çekildi.Bu sırada kendiliğinden alev alan kamyondan çıkan kıvılcımlar, makilik alana sıçradı.Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibince söndürüldü.Aracın kullanılamaz hale geldiği yangında, 8 dönüm makilik alan zarar gördü.

Yangın Makilik Alan 

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