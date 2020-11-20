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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Yangın çıkan evde mahsur kalan kadın kurtarıldı

ANTALYA - Yangın çıkan evde mahsur kalan kadın kurtarıldı

- Yangında mahsur kalan kadının evi - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Polis ekipleri - Mahalle sakinlerinden görüntüler Antalya 'da yangın çıkan evde mahsur kalan kadın kurtarıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1270 Sokak'taki üç katlı binanın üst katında yangın çıktığı ihbarı alınması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Bu sırada dairesinde mahsur kalan 80 yaşındaki Alime İbik, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak dışarıya çıkartıldı. Dumandan etkilenen İbik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Hastane 

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