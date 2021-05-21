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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ANTALYA - Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Kazaya karışan araçlar - Araçlarda meydana gelen hasar - Kaza yerinde çalışan ekipler Antalya 'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesi yakınlarında taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.Şakir Taşpınar idaresindeki 42 TT 636 plakalı taksi ile Bekir Yıldız yönetimindeki 34 PE 7168 plakalı otomobil, Akseki - Seydişehir kara yolu Yarpuz mevkisinde çarpıştı.Kazada, araç sürücüleri Taşpınar ve Yıldız ile taksideki Hüseyin Taşpınar ve Yasin Özbay yaralandı.Seydişehir ve Akseki'deki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastane 

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