ANTALYA - Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
- Kaza yapan aracın sulama kanalına düşmesi - Aracın sular içinde gömülü hali - Aracın sulama kanalından çıkarılması Antalya 'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde kullandığı araç sulama kanalına düşen sürücü yaralandı.İsmail Burak Berberkaya (20) idaresindeki 07 ACE 59 plakalı otomobil, Sarıabalı Mahallesi Karagöl mevkisinde DSİ sulama kanalına düştü.Kazada yaralanan sürücü Berberkaya, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Yüzerek kanalın kıyısına ulaşan Berberkaya'ya çevredeki vatandaşlar yardım etti.Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Otomobil, itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.
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