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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Serik'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

ANTALYA - Serik'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Bir ailenin evlerinin balkonundan istiklal marşını okumalarıANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Antalya 'nın Serik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da bir aile evlerinin balkonundan İstiklal Marşını okudu.

İstiklal 

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