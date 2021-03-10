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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Salıncak ipinin boğazına dolanması sonucu ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

ANTALYA - Salıncak ipinin boğazına dolanması sonucu ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

- Antalya Adli Tıp Kurumu binasının dış/genel planı - Çocuğun yakınlarının morg girişi önündeki bekleyişi - Cenazenin teslim alınması - Cenaze nakil aracının hareket etmesiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde çardakta kurulu salıncaktaki ipin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Suriye uyruklu Melek el Ubeyd'in cenazesi babası Cemal Nasir Ubeyd'e teslim edildi.Çocuğun, Serik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkisinde serada çalışan ailesiyle kalan Suriye uyruklu kız çocuğu Melek el Ubeyd, dün çardakta kurulu salıncağın ipinin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitirmişti.

Cenaze Kız Çocuğu 

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