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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Kuvvetli yağışta evlerini su basan vatandaşların temizlik çalışması sürüyor

ANTALYA - Kuvvetli yağışta evlerini su basan vatandaşların temizlik çalışması sürüyor

- Yağış sonrası oluşan su birikintileri - Evini su basan Hazım Karahan ile röportaj - Su basan evin içinden görüntüler - Evini su basan Selenay Şener ile röportaj - Su basan evin içinden görüntülerANTALYA (AA) - Antalya 'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle il merkezinde yaşanan su baskınlarından etkilenen vatandaşlar, evlerindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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