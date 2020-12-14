ANTALYA - Kumluca'da bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı
- Kumluca'da sel ve su baskınlarından görüntüler. - Vatandaşların konuşması - Su kanalını temizleme çalışmaları - Seralarda oluşan su birikintileriANTALYA - Antalya 'da aralıklarla devam eden ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kumluca ilçesinde bazı sera ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
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