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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Kullandıkları kamyonetle çarpıştıkları motosikletli kağıt toplayıcısını darbeden saldırganlar polisten kaçamadı

ANTALYA - Kullandıkları kamyonetle çarpıştıkları motosikletli kağıt toplayıcısını darbeden saldırganlar polisten kaçamadı

- Olay yeri - Polis ekiplerinden görüntü - Kağıt toplayıcısının aracı - Gözaltına alınan şahıs - Gözaltına alınan şahısın bağırması Antalya 'da kullandıkları kamyonetle çarpıştıkları motosikletli kağıt toplayıcısını darbeden saldırganlar polisten kaçamadıANTALYA (AA) - Antalya 'da, kullandıkları kamyonetle çarpıştıkları motosikletli kağıt toplayıcısını darbedip ağır yaralayan 3 şüpheliden ikisi yakalandı.Merkez Muratpaşa ilçesi Fener Caddesinde Ömer B'nin (18) kullandığı 07 BVR 49 plakalı kamyonet, atık kağıt toplayıcısının plakasız motosikletiyle çarpıştı.Kaza nedeniyle çıkan kavgada sürücü Ömer B. ile araçta bulunan Ali R. (19) ve Haktan Ç, atık kağıt toplayıcısını darbetti.Kullandıkları kamyonetle motosiklete de zarar veren 3 kişi, olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, atık kağıt toplayıcısını hastaneye götürdü.Kamyonetin 1907. Sokakta polis ekiplerince sıkıştırılması üzerine, araçtan inerek kaçmaya çalışanlardan sürücü Ömer B. ile Ali R. kovalamaca sonucu yakalandı.Haktan Ç'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.Üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi belirlenemeyen ancak Suriye uyruklu olduğu sanılan atık kağıt toplayıcısının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Hastane Atık Kağıt Akalan Polis Ekipleri Kağıt Toplayıcısı 

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