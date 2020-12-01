ANTALYA - Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek: 'En yakın zamanda birlikte olacağız''
ANTALYA - Kovid - 19 tedavisi gören Muhittin Böcek: "En yakın zamanda birlikte olacağız'' - Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek'İin Twitter paylaşımıANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Böcek, paylaştığı videoda ''Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız'' dedi.
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