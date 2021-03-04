ANTALYA - Kovid-19 denetimlerine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı
- Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindekilerin denetiminden detaylar Antalya 'da Kovid - 19 denetimlerine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Konyaaltı sahilinde salgınla mücadelede, kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle yeniden açılan iş yerlerine yönelik denetimlere katıldı. İşletme sahipleri ve vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.Denetimlerde İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de hazır bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım