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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Kağıt toplayan çocuk, elinde bayrakla kortej tırının peşinden koştu

ANTALYA - Kağıt toplayan çocuk, elinde bayrakla kortej tırının peşinden koştu

- Kortej tırı ve kutlamalar - Çocuğun kortej tırıyla gezmesi - Çocuk ile röportaj - Çocuğun Türk bayrağı sallaması Antalya 'da kağıt toplayan çocuk, elinde bayrakla kortej tırının peşinden koştu - Görüntüleri izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çocuğun kortej tırı ile şehir turu atmasını sağladıANTALYA (AA) - Antalya 'da kağıt toplayan bir çocuk, çekçek arabası ve elinde bayrağıyla yaklaşık iki kilometre kortej tırının peşinden koştu.Konyaaltı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında süslenen tırda müzisyenler dün akşam saatlerinde mahalle ve sokak aralarını gezerek, bayram coşkusu yaşattı.Kortej tırı, Hurma Mahallesi'nde gezerken "çekçek" diye tabir edilen arabayla çöplerden karton toplayan çocuk, tırın peşine takıldı.Yaklaşık 2 kilometre, tırın peşinden koşturan çocuk, görevlilerin verdiği Türk bayrağını da sallayarak coşkuya ortak oldu.Çocuğun görüntülerini izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye ekiplerince ulaşılan ve 8 yaşındaki Fuat Tuna olduğu belirlenen çocukla görüştü.Ailesiyle 4 yıl önce Sakarya'dan Antalya 'ya taşındığı ve Sarısu bölgesinde çadırda yaşadığı öğrenilen çocuğun, kortej tırıyla ilçede gezmesi sağlandı.

Koronavirüs Karya Bayram Coşkusu Gesi 

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