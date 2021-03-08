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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Jandarma Komutanlığındaki 15 kadın personel 'Dünya Kadınlar Günü' videosu hazırladı

ANTALYA - Jandarma Komutanlığındaki 15 kadın personel 'Dünya Kadınlar Günü' videosu hazırladı

ANTALYA - Jandarma Komutanlığındaki 15 kadın personel "Dünya Kadınlar Günü" videosu hazırladı - 15 kadın personelin görev yaparken görüntüleri Antalya 'da Jandarma Komutanlığındaki 15 kadın personel "Dünya Kadınlar Günü" videosu hazırladıANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan videoda, Türk kadınının vatan savunmasında ve iç güvenlik konularında etkin bir şekilde yer aldığı aktarıldı.İl Jandarma Komutanlığı emrinde asayiş, JAK, Komando Bölük Komutanlığı, karargah, koruma, trafik, aile içi şiddetle mücadele ve çocuk şube müdürlüğünde görevli 15 kadın personelin katılımıyla video hazırlandı.Görüntülerde, sivil, resmi ve motorize ekiplerin, karada, denizde, atış poligonunda, dağlık alanlarda ve denetimlerde yaptıkları çalışmalar anlatıldı.Videonun son bölümünde ise "Ay yıldızlı al bayrak uğruna feda olan asil canlara... Toprakları vatan yapan asil kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." notu yer aldı.Sosyal medyada paylaşılan video beğeni topladı.

Aile İçi Şiddet Yıldızlı Motorize Ekip 

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