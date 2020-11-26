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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - İskele motoru bozulunca 8'inci katta mahsur kalan işçileri emniyet kemeri hayata bağladı

ANTALYA - İskele motoru bozulunca 8'inci katta mahsur kalan işçileri emniyet kemeri hayata bağladı

- Binadan görüntü - İtfaiye araçları - İşçinin görüntüsü - Kopan iskelenin görüntüsü - Zeki Cücük'ün konuşması - İtfaiye araçları - İskele kopma sonucu aşağı düşen boya kovalarıİskele motoru bozulunca 8'inci katta mahsur kalan işçileri emniyet kemeri hayata bağladı - Vatandaşlar tarafından kurtarılan işçilerden Zeki Cücük:"Emniyet kemeri olmasaydı ölmüştük"ANTALYA (AA) - Antalya 'da iskele motoru bozulunca taktıkları emniyet kemeri sayesinde düşmekten kurtulan 2 işçiye, vatandaşlar yardım etti.Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde boya yapan Zafer Cücük ile Zeki Türk, iskele motorlarından birinin bozulması sonucu yüksekte mahsur kaldı.Emniyet kemeri takılı olan işçilerin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İşçiler, 8'inci katta oturanlar tarafından pencereden içeriye alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.İşçilerden Zeki Cücük, gazetecilere yaptığı açıklamada, boya yaptıkları sırada iskele motorlarından birinin bozulması sonucu halatın birden yukarı çıkmaya başladığını, iskelede 90 derece eğik durumda kaldıklarını söyledi.

Emniyet kemerinin kendilerini yaşama bağladığını belirten Cücük, "Emniyet kemeri olmasaydı ölmüştük. Vatandaşların da yardımıyla kurtulduk." dedi.

Mahsur Kaldı Sekte Emniyet Kemeri Nadan Trol 

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