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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu

ANTALYA - Eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu

- Olay yerindeki polis ekipleri - Tartışmanın yaşandığı ve balkon camının kırıldığı ev - Manavgat Devlet Hastanesi önündeki polis araçları Antalya 'da eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim olduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde ayrılma aşamasında oldukları eşini ve oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, M.Y. (44), boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadıkları eşi H.Y. (43) ile barışmak için Şelale Mahallesi'ndeki evine gitti.Evde bir süre görüşen çift arasında tartışma çıktı. M.Y. eşini karnından ve göğsünden bıçakladı. Annesinin bıçaklanmasına engel olmaya çalışan oğlu F.Y. de (18), babası tarafından sırtından ve karnından bıçaklandı. Kızları A.Y. (14) ise kendisini korurken cam kırıklarının elini kesmesi sonucu yaralandı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne ve oğlunun durumunun ağır olduğu belirtildi.Polis merkezine giderek teslim olan şüpheli, gözaltına alındı.

Polis Polis Ekipleri 

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