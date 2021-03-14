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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya’daki feci kaza baba oğulu hayattan kopardı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya’daki feci kaza baba oğulu hayattan kopardı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza yapan araçlardan detay

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden detay
-yoldan detay
-Cenzeden detay
-fren izleri detay
-Araçların kaldırılması
-Cenazenin alınması

( ANTALYA )- Lüks otomobille çarpışan otomobilde bulunan baba oğul hayatını kaybetti ANTALYA

- Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı Kaza, sabah 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Kadayıfçıoğlu’nun kullandığı ve içerisinde 3 kişinin daha olduğu 34 BK 0999 plakalı BMW marka otomobil, içerisinde oğluyla birlikte olan Murat Yılmaz’ın (56) kullandığı 06 AU 9903 plakalı Ford marka otomobille ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 AU 9903 plakalı otomobildeki Buğra Yorulmaz olay yerinde, sürücü babası Murat Yorulmaz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Refüje çıkan diğer araçtaki sürücü Metin Kadayıfçıoğlu kazayı yaralanmadan atlattı. Araçta yolcu bulunan Bilal Kadayıfçıoğlu, Ömer Tokat ve Murat Kutlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, 34 BK 0999 plakalı otomobilde çakar olduğu gözlendi. Soruşturma başlatılan kazaya ilişkin yoldaki fren izleriyse dikkat çekti. (SM-
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