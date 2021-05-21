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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya dahil 8 ilde organize suç örgütüne eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı' operasyonu: 28 gözaltı

Antalya dahil 8 ilde organize suç örgütüne eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı' operasyonu: 28 gözaltı

Evde yapılan aramlar ele geçirilenler

( ANTALYA ) ANTALYA

Polis Basın Kartı Akalan Suç Örgütü Avcılık 


- Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Organize Suç Örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Ege ve Akdeniz Bölgesinde 8 ili kapsayacak şekilde 21 Mayıs günü eş zamanlı “Sahil Rüzgarı” operasyonu düzenlendi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ayrı suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen “operasyonda toplamda haklarında gözaltı kararı bulunan 32 şüpheliden 28'i yakalanarak gözaltına alındı.Operasyon kapsamında, 23 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 11 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, çok sayıda şarjör, 3 adet av tüfeği, 29 adet av fişeği, silah imalatında kullanılan torna makinesi, çok sayıda silah parçaları, farklı çaplarda çok sayıda fişek, 20 adet çeşitli kurumlara ait sahte mühür ve kaşe, çok sayıda senet, tapu senetleri, sahte olduğu değerlendirilen sarı renk polis basın kartı, polis emeklileri derneği kartına el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan örgüt liderleri dahil 28 şüpheli şahsın KOM Şube Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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