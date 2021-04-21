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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Ev ve serasında uyuşturucu yetiştiren şahıs kıskıvrak yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Ev ve serasında uyuşturucu yetiştiren şahıs kıskıvrak yakalandı

-Bahçeden genel ve detay görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan İstihbarat 

--Ele geçenlerden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda ev ve sera içerisinde kenevir bitkisi, hassas terazi, kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Alanya ilçesi, Akdam Mahallesinde düzenlenen operasyonda A.G. İsimli şüphelinin evinde, eklentilerin ve serasında yapılan arama neticesinde bir adet hassas terazi, boyları yaklaşık 2- 2.5 m arasında 87 kök Kenevir bitkisi, yaklaşık 450 gr Kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs A.G., gözaltına alındı. (EA-ÖK-Y)
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