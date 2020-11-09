Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

-Uzanarak yolculuk yapması

-Araçların arasındaki görüntüsü

-Patenli gençler

-Birinin arkadaşının belinden tutarak yolculuk yapması

-Otomobilin bagajına tutunarak yolculuk yapması

-detay



( ANTALYA )- Hızla giden aracın arkasına takılan 5 patenli genç ile karayolunda motosiklet üzerinde yatarak giden genç pes dedirtti ANTALYA



- Antalya’da 6'sı patenli biri motosikletli 7 gencin trafikteki tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Bir genç motosikletini yatarak kullanırken, 6 genç patenleri ile otomobile tutunarak yolculuk yaptı. Birinci görüntüye Antalya-Serik arası D400 karayolunda bir gencin süratli bir şekilde ilerleyen motosikletinin üzerinde uzanarak yolculuk yaptığı yansıdı. Yanından geçen araçlara aldırış etmeden motosiklet üzerinde uzanarak seyreden genç, yaklaşık 3-4 kilometre boyunca yola bu şekilde devam etti. Trafiği tehlikeye düşürerek seyreden ve ismi öğrenilemeyen genç sürücünün motosikletinin plakasız, far, sinyal lambaları ve benzeri birçok donanımının bulunmadığı görüldü.

"5'i birden" İkinci görüntüde ise patenli 5 gencin Dumlupınar Bulvarı üzerinde yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen otomobilin bagaj kısmına tutunarak yolculuk yaptığı gözlendi. Otomobilde tutunacak yer bulamayan bir patenli gencin ise arkadaşının belinden tutarak yolculuk yaptığı farkedildi. Bu tehlikeli yolculuğu görüp ve kayda alan vatandaş ise tepkisini, " Terbiyesizler, abuuuuu"diyerek gösterdi. Aynı yolda yine bir gencin otomobilin bagajına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. (İA-



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