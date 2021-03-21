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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da korkutan yangın... 3. katta başlayan yangın üst dairelere sıçramadan söndürüldü

Antalya'da korkutan yangın... 3. katta başlayan yangın üst dairelere sıçramadan söndürüldü

Cep telefonu görüntüsü

Bild Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-İtfaiye detay
-Yanan daire detay
-Alevlerin çıkması
-Dumanların çıkması
-İtfaiyenin merdivenle daireye ulaşması
-Yangına su sıkması
-Ekiplerin çalışması
-Aktüel kamera
-Daireden dumanların çıkması
-İtfaiyenin soğutma çalışması
-Zeliha Kabak ve yakınları detay
-Kenan Aysal röp

( ANTALYA )- Alevlerin pencereden çıktığı yangında daire kullanılamaz hale geldi ANTALYA

- Antalya’da çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre yangın saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerindeki bir iş hanının 3. katındaki dairede çıktı. Evde tek başına bulunan Zeliha K, her yeri alev ve dumanların sarması üzerine balkona çıkıp ‘imdat imdat’ diyerek yardım istedi. Sese çıkan çevredeki iş yeri sahiplerinden Kenan Aysal, pencerelerden çıkan alevleri görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye merdiven açarak yangına müdahale etti. Kendi imkanlarıyla zemine inen Zeliha K’nın büyük korku yaşadığı ama sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.
İtfaiye yangını söndürürken daire kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. "Balkondan yardım yardım istiyordu" Yangını gören Kenan Aysal, “Bir kadının ‘imdat imdat’ şeklinde bağırdığını duydum. Dışarı çıktığımda kadın balkondaydı ve evin pencerelerinden alev dumanlar çıkıyordu. Kadın aşağı inmesini söyledik. İtfaiyeyi aradık, yangın söndürüldü. Bayanında sağlık durumu iyi” dedi.
(İA-
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