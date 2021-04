Antalya’da kontrolsüz kavşakta feci kaza: 6 yaralı

- -Kaza yerinden detay

( ANTALYA )- Lüks cip ile otomobil çarpıştığı kaza sonrası yaralılar dışarı fırladı- Kazada her iki araçta kullanılamaz hale geldi ANTALYA



- Antalya’nın Döşemealtı İlçesi’nde kontrolsüz kavşakta lüks cip ile otomobilin karıştığı kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Öte yandan kaza sonrası cep telefonu ile çekilen görüntülerde yaralı kişilerin dışarı fırlayarak acı içerisinde yardım istemesi kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Kaza, Döşemealtı İlçesi Adnan Menderes Caddesi ile Süleyman Koç Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan T. yönetimindeki 34 DIN 162 plakalı lüks cip ile Sadullah S. yönetimindeki 07 GSU 21 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan birisi yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcuyu çıkardı. Kazada her iki şoför dahil olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada her iki araç da hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. Bir aracın parçaları ise etrafa saçıldı. Öte yandan kazanın boyutu olay sonrasında vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralıların araç içerisinden dışarı fırladıkları ve acı içerisinde yardım istedikleri görüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı. Çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile otoparka çekildi. (EG-



