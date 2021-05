Antalya’da hareketli dakikalar... Tahliye kararına karşı çıkan kafeterya işletmecisi intihar girişiminde bulundu

-Kafeterya işletmecisinin boynuna silah dayaması

-kalbine silah dayaması

-Polisin ikna etmeye çalışması

-Özel Harekat polislerinin operasyon hazırlığı yapması

-Çevre güvenliği

-Şahsın yakınını ikna için polise söylemesi

-Şahsın ikna edilmesi

-Silahını bırakması

-Silahtan detaylar

-Mesu C. röp.

-Gözaltına alınışı

-Dükkandan detaylar



( ANTALYA - 2)- Özel Harekat Polisi’nin operasyon hazırlığı yaptığı eylemde şahıs, bir yakını ve polisler tarafından ikna edilip silahını bıraktı ANTALYA



- Antalya’nın sözleşmesi sona erdiği için tahliye kararı çıkan kafeterya işletmecisi, işyerini boşaltmamak için boynuna silah dayadı. Yaklaşık yarım saat boyunca eylemine devam eden şahıs için bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat polisi sevk edildi. İkna edilen şahıs, ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Antalya polisini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmanın kiraya verdiği kafeteryanın sözleşme süresi sona erdi. Mahkemeden tahliye kararı çıkartılan kafeterya için bugün boşaltmaya gelen görevlileri kafeteryanın işletmecilerinden Mesut C., içeriye almadı.. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Özel Harekat Polisi sevk edildi. Boynuna ve kalbine silahı dayayan Mesut C.’yi ikna etmek için polis uzun süre dil döktü. Ekipler bir yandan da çevre güvenliğini alıp kafeteryanın önünden geçen caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.Eylemini yarım saat sürdüren Mesut C., bir yakını ve polis memurlarının iknasıyla silahını bıraktı. lGazetecilere açıklama yapan Mesut C., “Ben aidatımı, kiramı vermişim beni buradan çıkartıyorlar. Ben yeni bir evli insanım. Arabamı, her şeyimi sattım. Bana bir sözleşme gelmedi, ben bir şey imzalamadım. Kendi kendilerine bizi çıkartıyorlar. Ben her ay pandemide kiramı vermişim. Benim süre doldu, kendi kendilerine çıkartıyorlar. Süre dolmamış” dedi.

Mesut C. gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken, işletmedeki eşyalar da nakliye aracıyla boşaltılmaya başladı.